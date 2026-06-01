Завршната годишна изложба на студентите од Факултетот за ликовни уметности

Факултетот за ликовни уметности со особено задоволство ја најавува традиционалната 46. ЗАВРШНА ГОДИШНА ИЗЛОЖБА на студентските остварувања за академската 2025/2026 година.

Свеченото отворање на изложбата ќе се одржи на 3 јуни 2026 година (среда), во кампусот Педагошка, а на 5 јуни 2026 (петок) во Сули ан, со почеток во 20:00 часот.

Пред публиката ќе бидат претставени дела на студентите од сите студиски програми на Факултетот за ликовни уметности, создадени во текот на академската 2025/2026 година. Изложбите претставуваат увид во актуелните творечки практики на младите уметници и нивниот развој во различни медиуми и дисциплини.

Во рамки на свеченото отворање ќе бидат доделени и награди на најуспешните студенти.

По официјалниот дел од програмата ќе следува музичка програма со настап на диџеј Modem Priest и музучките бендовите Персеида, Калина Александар.

Факултетот за ликовни уметности ги поканува љубителите на уметноста, културната јавност, медиумите и сите заинтересирани граѓани да ги посетат изложбите и да се запознаат со тековната студентска продукција.