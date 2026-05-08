 Skip to main content
08.05.2026
Република Најнови вести
Петок, 8 мај 2026
Неделник

Легендата на Реал Мадрид е во Скопје

Фудбал

08.05.2026

„Спортувајте, другарувајте, учете, затоа што спортот е иднината на нашата татковина Македонија“, порача премиерот Христијан Мицкоски на свеченото отворање на првата сезона од „Плазма – Спортските игри за млади“ на плоштадот Македонија во Скопје. Тој истакна дека Владата ќе продолжи да ги поддржува спортот и младите генерации.

На настанот, кој обединува над 27.000 деца од целата држава, беа најавени натпревари во разни спортски дисциплини на локално, регионално и државно ниво. Најуспешните млади спортисти ќе обезбедат пласман на меѓународното финале во Сплит, каде што ќе се натпреваруваат со врсници од регионот.

Присутен беше и пораншниот директор и играч на Реал Мадрид Предраг Мијатовиќ, кој сега е дел од раководството на Партизан.

Министерот за спорт Борко Ристовски додаде дека Игрите не се само натпревар, туку и можност секое дете да почувствува што значи да биде дел од тим. 

– Спортот не е привилегија, спортот е право на секое дете – рече тој нагласувајќи дека државата вложува во младите, инфраструктурата и локалните институции за да гради здрави генерации.  

Поврзани вести

Ракомет  | 08.05.2026
Галерија од прославата на титулата во „Јане Сандански“
Останати спортови  | 08.05.2026
27.000 деца ќе се натпреваруваат во Македонија
Македонија  | 08.05.2026
„Генералка викенд“ за чиста Македонија