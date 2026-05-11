Мурињо речиси сигурно доаѓа во Мадрид

Тренерот на Бенфика, Жозе Мурињо, ќе се врати во Реал Мадрид на крајот од сезоната, објави „COPE“.

Клубот има намера да го објави назначувањето на 63-годишниот Португалец по натпреварот против Атлетик Билбао во 38. коло од Ла Лига, што ќе биде последниот натпревар на тимот во сезоната. Натпреварот ќе се одржи на 24 мај.

Новинарот Јагиз Сабунчоглу известува дека Реал Мадрид ќе ѝ плати на Бенфика шест милиони евра оштета за прекин на соработката со тренерот.

Мурињо претходно работеше во Реал Мадрид од 2010 до 2013 година. Под негово водство, „Кралевите“ ја освоија шпанската лига, шпанскиот куп и шпанскиот Суперкуп по еднаш, а исто така се пласираа и во осминафиналето на Лигата на шампионите за прв пат од 2004 година.

По напуштањето на Реал Мадрид, Мурињо ги тренираше Челзи, Манчестер јунајтед, Тотенхем, Рома, Фенербахче и Бенфика, која ја презеде во септември 2025 година.