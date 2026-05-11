Багаи: Иранскиот предлог за завршување на војната беше дарежлива и одговорна понуда

Иранскиот предлог за завршување на војната со САД и повторно отворање на Ормуска Теснина беше легитимно барање, изјави портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи Есмаил Багаи.

Сигурно преминување низ Ормуска Теснина и воспоставување на безбедност во регионот и во Либан беа другите барања на Иран, што се смета за дарежлива и одговорна понуда за регионалната безбедност – истакна Багаи.

Тој додаде дека Техеран бара и ослободување на иранските средства „што се неправедно замрзнати во банките под американски притисок“.

Багаи ја предупреди Европа да се воздржи од потези кои би ги загрозиле нејзините интереси,