Во Конго и Уганда се потврдени 263 случаи на ебола

Во ДР Конго и во Уганда заклучно со вчера се потврдени 263 случаи на инфекција со вирусот ебола, изјави денеска генералниот директор на Африканските центри за контрола и превенција на болести, Жан Касеја.

„Се истражуваат повеќе од 1.100 сомнителни случаи, а 43 лица заразени со реткиот сој на ебола Бундибугио се починати“, изјави Касеја денеска во интервју за „Фајненшл тајмс“.

Кесаја рече дека националните системи за инциденти мора брзо да се активираат, а инвестициите во подготвеност за пандемија мора да бидат постојани.

„Меѓународните партнери играат суштинска улога, но нивната поддршка е најважна кога е усогласена со стратегиите изградени од африканските институции и африканските влади“, рече тој.

Во меѓувреме, здравствените и хуманитарните работници во погодените области велат дека им недостасуваат дури и основни потреби, како што се маски.

Светската здравствена организација (СЗО) ја прогласи епидемијата на ебола во ДР Конго и Уганда за вонредна состојба во јавното здравство од меѓународен интерес.