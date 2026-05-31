Лукашенко за заканата на Зеленски со наводни 500 цели во Белорусија: Ние имаме една сериозна цел со точни координати

Белорускиот претседател Александар Лукашенко денеска на средба со новинарите, на маргините на самитот на Евроазиската економска унија во Астана, ги коментираше тврдењата од Киев дека Украина идентификувала околу 500 потенцијални воени цели во Белорусија.

Роберт Бровди, командантот на украинските сили за беспилотни системи, таканаречените Унгарски птици, изјави дека украинските сили идентификувале 500 потенцијални цели во Белорусија. Изјавата дојде во услови на растечка загриженост дека Белорусија би можела подиректно да се вклучи во војната на Русија против Украина.

„Можеби идентификувале 500 цели. Ние имаме една многу сериозна цел со прецизни координати и не е далеку од Белорусија. И тие добро ја разбираат“, возврати Лукашенко.

Белорускиот претседател повеќето изјави што доаѓаат од Киев ги оцени како празна реторика и глупости, додавајќи дека, според неговите информации, украинското воено раководство не сака војна со Белорусија.

„Украинската армија не сака никаква војна со Белорусија. Тоа го знам сигурно. Тие разбираат дека ова би значело дополнителни 1.500 километри фронт. А границата меѓу Белорусија и Украина не е едноставна. Дали им е потребна? Не им е“, нагласи тој.

„Велат дека гледаат 500 цели. Ако не се слепи, ќе видат повеќе. Но, мора да разберат дека и ние гледаме кој стои од другата страна. Тоа се луѓе собрани од улица, несреќни Украинци и членови на територијалната одбрана, вчерашни работници, машинисти, земјоделци. Какви војници се тие? Тие се топовско месо. Ние го гледаме тоа јасно. Сето ова се само приказни“, тврди тој.

Белорускиот лидер рече дека верува оти европските земји го охрабруваат Зеленски да дава такви изјави.

„Разговараме со Американците. Ставот на Доналд Трамп е јасен. Што и да е, тој ја зазема вистинската позиција. Американците зборуваат, некои молчат, а Европејците нешто мрморат“, рече тој.

Тој повтори дека Белорусија не планира да ја нападне Украина.

„Тоа никогаш нема да се случи. Никогаш. Немаме војници таму и никогаш нема да ги имаме. Тој го знае тоа, а го знае и украинската армија“, рече тој.

Во продолжението на својот говор, Лукашенко ги обвини европските земји дека го користат украинското раководство за свои политички цели.

„Европејците го принудуваат да дава такви изјави. Како ќе ја „бранат Украина“ ако самата Украина молчи? Затоа тој кажува такви работи“, забележа тој.

Конечно, тој предупреди дека секој воен напад врз Белорусија може да го промени текот на војната.

„Не дај Боже да се започне воен напад врз Белорусија од која било територија. Војната во Украина тогаш би добила сосема поинаков карактер. Нема да објаснувам, разбирате што мислам“, истакна тој.

Зборувајќи повторно за Зеленски, Лукашенко тврди дека го разбира до одреден степен поради околностите во кои се наоѓа.