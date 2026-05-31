31.05.2026
Недела, 31 мај 2026
Едно лице загина во Париз по немирите по победата на ПСЖ во Лигата на шампионите

Фудбал

31.05.2026

Едно лице загина во сообраќајна несреќа во Париз поради немирите по победата на ПСЖ во финалето на Лигата на шампионите во сезоната 2025/26, објави „Франсинфо“.

Според сведоци, мотоциклист роден во 2002 година удрил во бетонска бариера на излезната рампа од кружниот пат кон „Порт Мајот“ на западот од главниот град.

Бројот на приведени лица во Франција за време на немирите се искачи на 780. Педесет и седум полицајци беа повредени за време на немирите.

На 30 мај, ПСЖ го победи Арсенал (1:1, 4:3 на пенали) во финалето на Лигата на шампионите и го освои турнирот втора сезона по ред. Натпреварот се одржа во „Пушкаш Арена“ во Будимпешта, Унгарија.

