Едно лице загина во Париз по немирите по победата на ПСЖ во Лигата на шампионите

Едно лице загина во сообраќајна несреќа во Париз поради немирите по победата на ПСЖ во финалето на Лигата на шампионите во сезоната 2025/26, објави „Франсинфо“.

Според сведоци, мотоциклист роден во 2002 година удрил во бетонска бариера на излезната рампа од кружниот пат кон „Порт Мајот“ на западот од главниот град.

Бројот на приведени лица во Франција за време на немирите се искачи на 780. Педесет и седум полицајци беа повредени за време на немирите.

На 30 мај, ПСЖ го победи Арсенал (1:1, 4:3 на пенали) во финалето на Лигата на шампионите и го освои турнирот втора сезона по ред. Натпреварот се одржа во „Пушкаш Арена“ во Будимпешта, Унгарија.