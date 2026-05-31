31.05.2026
Роднина нападнал сопружници во Кисела Вода: Сопругот го претепал, а жената ја допирал по телото

Триесетгодишна жена од Скопје пријавила во полиција дека нејзин братучед физички го нападнал нејзиниот сопруг, а неа ја допирал по телото во нивниот дом во населбата Кисела Вода.

Според информациите од Министерството за внатрешни работи, настанот бил пријавен на 30 мај околу 23:40 часот.

„30-годишна жена пријавила дека во домот на подрачјето на Кисела Вода дошол нејзиниот братучед и физички го нападнал нејзиниот сопруг, а нејзе ја допирал по телото, по што го напуштил местото на настанот“, информираат од МВР.

Од полицијата велат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот.

