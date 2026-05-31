 Skip to main content
31.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 31 мај 2026
Неделник

Оваа година ќе има избори во Србија, најави Вучиќ

Балкан

31.05.2026

Facebook / Александар Вучиќ

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, синоќа објави дека изборите ќе се одржат во текот на оваа година, отфрлајќи ги со тоа шпекулациите за нивно одложување.

Тој најави и низа собири и манифестации од 26 до 28 јуни, на кои, како што рече, ќе бидат презентирани политички и економски планови, заедно со централен настан во Белград на 27 јуни.

Морам да помогнам и сакам да и помогнам на партијата на која припаѓам и се подготвуваме за претстојните избори…Изборите ќе бидат оваа година, како што ветив и луѓето знаат дека тоа ќе се случи оваа година“, рече Вучиќ.

Како што рече, неговите политички противници сакаа да ги искористат младите од Србија за да дојдат на власт.

Поврзани вести

Балкан  | 29.05.2026
Директорот на полицијата на Србија потврди дека се урнал полициски хеликоптер
Балкан  | 25.05.2026
Вучиќ: Моја оставка, па избори
Свет  | 24.05.2026
Вучиќ со порака од Пекинг: Можно е наскоро да поднесам оставка