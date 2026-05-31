Оваа година ќе има избори во Србија, најави Вучиќ

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, синоќа објави дека изборите ќе се одржат во текот на оваа година, отфрлајќи ги со тоа шпекулациите за нивно одложување.

Тој најави и низа собири и манифестации од 26 до 28 јуни, на кои, како што рече, ќе бидат презентирани политички и економски планови, заедно со централен настан во Белград на 27 јуни.

Морам да помогнам и сакам да и помогнам на партијата на која припаѓам и се подготвуваме за претстојните избори…Изборите ќе бидат оваа година, како што ветив и луѓето знаат дека тоа ќе се случи оваа година“, рече Вучиќ.

Како што рече, неговите политички противници сакаа да ги искористат младите од Србија за да дојдат на власт.