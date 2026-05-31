Седница на Централното собрание на Вреди, дикусија и за реконструкција на Владата

Реконструкцијата на Владата била една од темите на дискусија денеска на првата седница на Централното собрание на Вреди по формирањето на партијата.
Во таа насока беше отворена дебата за перформансите на носителите на јавни функции, со цел евентуалните промени да придонесат за поголема ефикасност, одговорност и побрза реализација на обврските преземени пред граѓаните – соопшти Вреди по седницата, на која се разговарало за актуелните политички случувања, приоритетите за наредниот период, како и за натамошното јакнење на партиската организација.
Централното собрание направило и анализа на досегашната работа на Вреди.
Се разговараше за постигнатите резултати, предизвиците со кои се соочува партијата и приоритетите за периодот што следува, со акцент на координацијата на структурите, активностите на терен и континуираната комуникација со јавноста. Значаен дел од седницата беше посветен и на консолидацијата на ограноците и зајакнувањето на партиската структура во сите средини. ВЛЕН оценува дека силната организација на терен е предуслов за поквалитетно претставување на граѓаните, како и за побрзо препознавање и адресирање на нивните потреби. ВЛЕН и понатаму ќе работи со целосна политичка и институционална одговорност, посветена на реализација на приоритетите и очекувањата што произлегуваат од довербата добиена од граѓаните, се вели во соопштението.