Република Најнови вести
Недела, 31 мај 2026
Неделник

Седница на Централното собрание на Вреди, дикусија и за реконструкција на Владата

Македонија

31.05.2026

Реконструкцијата на Владата била една од темите на дискусија денеска на првата седница на Централното собрание на Вреди по формирањето на партијата.

Во таа насока беше отворена дебата за перформансите на носителите на јавни функции, со цел евентуалните промени да придонесат за поголема ефикасност, одговорност и побрза реализација на обврските преземени пред граѓаните – соопшти Вреди по седницата, на која се разговарало за актуелните политички случувања, приоритетите за наредниот период, како и за натамошното јакнење на партиската организација.

Централното собрание направило и анализа на досегашната работа на Вреди.

Се разговараше за постигнатите резултати, предизвиците со кои се соочува партијата и приоритетите за периодот што следува, со акцент на координацијата на структурите, активностите на терен и континуираната комуникација со јавноста. Значаен дел од седницата беше посветен и на консолидацијата на ограноците и зајакнувањето на партиската структура во сите средини. ВЛЕН оценува дека силната организација на терен е предуслов за поквалитетно претставување на граѓаните, како и за побрзо препознавање и адресирање на нивните потреби. ВЛЕН и понатаму ќе работи со целосна политичка и институционална одговорност, посветена на реализација на приоритетите и очекувањата што произлегуваат од довербата добиена од граѓаните, се вели во соопштението.

