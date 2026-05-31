Германските бизнисмени се враќаат во Русија по четири години

По четиригодишно отсуство поради војната во Украина, членовите на германската бизнис заедница официјално ќе учествуваат на претстојниот економски форум во северниот руски град Санкт Петербург.

„…Сакаме, како и сите големи западни земји, да одржиме економски мост кон Русија и да заштитиме повеќе од 100 милијарди евра германски имот во Русија“, изјави Матијас Шеп, претседател на Германско-руската стопанска комора, за агенцијата ДПА.

И покрај тоа што западните санкции сè уште се во сила за илјадници руски компании, организации и поединци, американските и француските претставници се вратија на настанот минатата година, учествувајќи во неговиот бизнис дијалог.

„Западот не треба да и ја препушти Русија, нејзиниот голем пазар и суровини на Азија на долг рок“, рече Шеп.

Само Кинезите во првиот квартал од оваа година во Русија основале 1.400 нови компании, додаде тој, пренесе ДПА.