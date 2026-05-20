Во Германија приведена брачна двојка под сомнение дека шпионирала во корист на Кина

Германската полиција приведе брачна двојка во Минхен под сомнение дека шпионирале во корист на Кина.

Приведените се германски државјани, а се товарат дека одржувале контакти со научници од германските универзитети и истражните институти со цел да добијат научни информации за високотехнолошки компоненти со потенцијални воени примени, соопшти Канцеларијата на федералниот обвинител во Карлсруе.

Според истражителите, осомничените биле заинтересирани за професори и научници од областа на воздухопловното инженерство, компјутерските науки и вештачката интелигенција. Во нивните контакти со академиците, двајцата понекогаш се претставувале како преведувачи, а друг пат како вработени во автомобилската индустрија.

Обвинителството наведе дека некои научници биле измамени да патуваат во Кина, под изговор дека држат платени предавања пред обична публика, а всушност им држеле предавања на претставници на државни компании за одбрана.

Двајцата осомничени денеска требаше да се појават пред судот во Сојузниот Врховен суд на Германија, кој ќе разгледа барање за нивно притворање.

Обвинителството соопшти дека полициските операции поврзани со случајот се одвивале истовремено во неколку германски покраини, вклучувајќи ги Баден-Виртемберг, Баварија, Берлин, Бранденбург, Долна Саксонија и Северна Рајна-Вестфалија. Сепак, дејствијата биле преземени против лица кои се сметале за сведоци, а не за да се бараат други осомничени.