Дали еболата ќе го спречи Конго да учествува на СП?

Светската фудбалска асоцијација (ФИФА) е во контакт со Фудбалската федерација на ДР Конго (ФЕКОФА) и го информира тимот за безбедносните препораки поради епидемијата на ебола, објави Ројтерс, повикувајќи се на соопштение од федерацијата.

– ФИФА е свесна за ситуацијата околу епидемијата на ебола и ја следи внимателно со ФЕКОФА за да се осигури дека тимот е информиран за сите безбедносни препораки. ФИФА продолжува да соработува со сите три земји домаќини на Светското првенство, како и со СЗО, за да се осигури безбедно одржување на турнирот. Здравјето на сите учесници останува приоритет на ФИФА, се вели во соопштението.

Претходно, репрезентацијата на ДР Конго го откажа својот тренинг камп во Киншаса, закажан за 17 мај. На Светското првенство во 2026 година, тимот ќе игра во Групата К со Португалија, Узбекистан и Колумбија. Натпреварите ќе се одржат во САД и Мексико.