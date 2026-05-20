 Skip to main content
20.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 20 мај 2026
Неделник

Дали еболата ќе го спречи Конго да учествува на СП?

Фудбал

20.05.2026

Светската фудбалска асоцијација (ФИФА) е во контакт со Фудбалската федерација на ДР Конго (ФЕКОФА) и го информира тимот за безбедносните препораки поради епидемијата на ебола, објави Ројтерс, повикувајќи се на соопштение од федерацијата.

– ФИФА е свесна за ситуацијата околу епидемијата на ебола и ја следи внимателно со ФЕКОФА за да се осигури дека тимот е информиран за сите безбедносни препораки. ФИФА продолжува да соработува со сите три земји домаќини на Светското првенство, како и со СЗО, за да се осигури безбедно одржување на турнирот. Здравјето на сите учесници останува приоритет на ФИФА, се вели во соопштението.

Претходно, репрезентацијата на ДР Конго го откажа својот тренинг камп во Киншаса, закажан за 17 мај. На Светското првенство во 2026 година, тимот ќе игра во Групата К со Португалија, Узбекистан и Колумбија. Натпреварите ќе се одржат во САД и Мексико.

Поврзани вести

Свет  | 19.05.2026
Бројот на починати од епидемијата на ебола во Конго и Уганда достигна 131
Здравје  | 17.05.2026
СЗО: Земјите што се граничат со Конго се изложени на висок ризик од ширење на вирусот, но не е прогласена пандемија
Свет  | 17.05.2026
СЗО прогласи вонредна состојба поради епидемијата на ебола во ДР Конго и во Уганда