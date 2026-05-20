 Skip to main content
20.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 20 мај 2026
Неделник
sBBMef59sK0

Албанскиот амбасадор во земјава повикан во МНР: Устен демарш за давање несоодветни изјави кои претставуваат мешање во внатрешните работи

Македонија

20.05.2026

Устен демарш му бил упатен денеска на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Албанија во Република Македонија, Денион Меидани, кој бил повикан во Министерството за надворешни работи и надворешна трговија.

Дознаваме дека на средбата присуствувал неговиот заменик и нему му бил упатен устниот демарш во врска со несоодветните изјави на амбасадорот во јавноста, во изминатиот период, коишто се движат на границата меѓу вообичаената и легитимна дипломатска комуникација и потенцијално мешање во внатрешните работи во земјата на акредитација.

На средбата било нагласено дека во иднина е потребно јавните настапи и изјави да бидат во духот на одличните пријателски односи и меѓусебното почитување меѓу двете земји, како и согласно вообичаените дипломатски стандарди и практики.

Поврзани вести

Македонија  | 13.05.2026
Демарш од МНР до бугарскиот амбасадор за „северномакедонците“ на Весислава
Македонија  | 12.05.2026
МНР му упати усен демарш на бугарскиот амбасадор поради употреба на терминот „северно-македонски“
Македонија  | 08.03.2026
Почнува евакуацијата на македонските државјани од Блискиот Исток со чартер-летови