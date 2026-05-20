Австрија и Италија предлагаат модел на членство „чекор по чекор“ за Западен Балкан. Новиот пристап би ѝ помогнал на ЕУ да го зајакне своето геополитичко влијание и да се спротивстави на влијанието на Москва или Пекинг, според доверливиот документ, пишува Еурактив.

Порталот наведува дека пет земји од ЕУ ја повикале Европската комисија да го преиспита начинот на кој ги вклучува идните членки од Западен Балкан во единствениот пазар на Унијата, претставувајќи го тоа како начин земјите што се надеваат на членство да се држат подалеку од сферата на влијание на Русија.

„За да се одржи моментумот на проширување и да се унапреди европската интеграција, потребни се силни и привлечни стимулации“, напишаа Австрија, Чешка, Италија, Словачка и Словенија во доверлив документ што беше дистрибуиран меѓу 27-те земји од ЕУ во Брисел минатиот петок.

„Пристапот до единствениот европски пазар врз основа на заслуги, чекор по чекор, претставува таков стимул“, изјавија земјите, кои се дел од неформален клуб кој политички ги поддржува европските аспирации на Западен Балкан.

Овие земји го опишаа својот предложен модел како „систематска секторска интеграција“.

Тоа би подразбирало проширување на опсегот на програмите на ЕУ во кои земји како Црна Гора, Албанија, Македонија и Србија можат да учествуваат додека се усогласуваат, поглавје по поглавје, со обемните правила на Брисел.

„Постепената интеграција треба активно и систематски да се спроведува кога кандидатот ќе покаже високо ниво на усогласеност со законодавството на ЕУ во релевантниот сектор“, се наведува во документот.

Исто така, се вели дека треба да се вклучат заштитни мерки во случај земјата што ужива посебен пристап до пазарот на ЕУ да се повлече.

Во документот се споменуваат неколку нови сектори што би можеле да бидат опфатени, како што се транспортот, енергетиката и пазарите на електрична енергија, дигиталниот единствен пазар, стратегиите за конкурентност и политиките за критични суровини.

Исто така, како пример за привилегија што би можела да им се понуди на земјите од Западен Балкан, се споменува договорот за мобилност на младите помеѓу Обединетото Кралство и ЕУ.

Авторите на документот ја повикаа Марта Кос, комесар за проширување, да излезе со нови идеи во оваа насока.

„Овој пристап би го проширил и зајакнал единствениот пазар, придонесувајќи за геоекономската важност и стратешката автономија на ЕУ, а воедно би ги доближил кандидатите до Унијата и би помогнал во ограничувањето на влијанието на трети земји“, се наведува во документот, пишува „Еурактив“.