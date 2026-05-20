УХМР предупредува: Од петок доаѓа невреме

Променливо време со најава за интензивни врнежи

Иако денешниот ден нуди сончеви периоди, метеоролозите предупредуваат дека стабилноста нема долго да трае. Според Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), веќе од четврток се очекува локална нестабилност, која ќе прерасне во невреме за време на претстојниот продолжен викенд.

Прогноза за денес и наредните денови Денес времето ќе биде променливо облачно со повремени сончеви интервали, објави 4news.mk Во екстремните западни и источни делови на земјата можен е слаб локален дожд. Ќе дува умерен северен ветер, кој долж Повардарието повремено ќе засилува до 50 километри на час.

Температури:

Утрински: Од 5 до 13 степени.

Дневни: Од 19 до 26 степени.

Скопје: Променливо облачно со температура до 24 степени.

Драстична промена на времето од петок

Поголема дестабилизација на временските услови се очекува на крајот од работната недела. На повеќе места низ државата ќе биде застапено невреме проследено со:

Поројни врнежи: Над 20 литри воден талог на квадратен метар.

Силни грмежи: Чести електрични празнења.

Засилен ветер: Брзина која ќе надминува 60 километри на час.

Ваквото нестабилно време ќе се задржи и во текот на продолжениот викенд, па граѓаните се советуваат на претпазливост при планирање активности на отворено.