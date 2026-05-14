Во следните денови Македонија ќе биде под влијание на променливо и нестабилно време, проследено со повремени врнежи од дожд, локални грмежи и засилен ветер. Времето ќе се менува често, па покрај сончевите периоди ќе има и услови за развој на нестабилна облачност, особено во попладневните и вечерните часови.

Температурите ќе се движат од 18°C до 25°C, со посвежи утра и умерено топли денови. Најголема нестабилност се очекува кон крајот на работната недела и за време на викендот, кога на повеќе места ќе има пороен дожд, грмежи и можност за краткотрајно невреме.

Повремено ќе има стабилизација на времето со повеќе сончеви периоди, но таквите услови нема долго да се задржат бидејќи влажниот воздух повторно ќе носи нови врнежи и локална нестабилност низ земјата.

Граѓаните се советуваат внимателно да ги следат временските информации и да бидат претпазливи при појава на невреме и интензивни врнежи.

Пред нас е период со чести временски промени – комбинација од сонце, облаци, дожд и грмежи низ Македонија.