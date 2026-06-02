Вторник, 2 јуни 2026
Променливо облачно со сончеви периоди, попладне нестабилно време

Синоптичарите за денеска најавија променливо облачно време со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува засилен до силен ветер од западен правец, што повремено во западните делови ќе надминува брзина од 60 километри на час.

Температурата се очекува да се движи од 9 до 32 Целзиусови степена.

Во Скопје, се очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Попладне во делови од котлината ќе има услови за краткотраен пороен дожд и грмежи. Се очекува температура од 14 до 30 Целзиусови степени.

Од Управата за хидрометеоролошки работи информираа дека до крајот на оваа седмица, времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Во попладневните часови наместа ќе има појава на пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд, силен ветер, грмежи и услови за појава на град, особено во четврток и во сабота. Ќе дува умерен до засилен ветер од западен правец.

