Лековите против болки можат сериозно да го оштетат црниот дроб

Лековите против болки се најчесто користените лекови што се издаваат без рецепт. Тие се безбедни кога се користат правилно. Сепак, несоодветната и прекумерна употреба на лекови против болки, како што е парацетамолот, во некои случаи може да го оштети црниот дроб побрзо од алкохолот.

Прекумерната консумација на алкохол и преработена храна може сериозно да го оптовари црниот дроб, а експертите на оваа листа ја додаваат и прекумерната употреба на ацетаминофен, познат и како парацетамол, лек против болки што се продава без рецепт. Фармаколозите нагласуваат дека ацетаминофенот е безбеден кога се користи правилно, но исто така предупредуваат дека неконтролираната употреба во поголеми дози може да доведе до оштетување на црниот дроб.

Парацетамолот е широко користен лек против болки и средство за намалување на температурата. Безбеден е во препорачаните дози, но може да предизвика проблеми кога се зема во прекумерни количини. Може да се развие оштетување на црниот дроб ако се земаат високи дози на ацетаминофен неколку дена по ред. Во некои случаи, може да се појави акутна црнодробна инсуфициенција, велат експертите.

„Кога ацетаминофенот се користи во дози повисоки од препорачаните, може да ги преоптовари системите на телото одговорни за неговото разградување. Доколку се случи ова, може да дојде до сериозно оштетување на црниот дроб“, вели д-р Лаура Хит, фармацевт.

Поголемиот дел од ацетаминофенот безбедно се метаболизира преку нормални процеси во црниот дроб, објаснува Фара Таваколи, доктор по медицина, фармацевт. „Мала количина на ацетаминофен се претвора во супстанца наречена NAPQI, токсичен метаболит кој може да биде штетен кога се акумулира во телото. Под нормални услови, телото може да го неутрализира NAPQI со антиоксидансот глутатион, но ако овој метаболит се акумулира прекумерно, можно е оштетување на црниот дроб“, објаснува Таваколи.