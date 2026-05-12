Дали лековите драстично ќе поскапат?

Фрипик

Новата директива на Европската Унија за третман на комунални отпадни води би можела да доведе до повисоки цени на лековите, особено на генеричките, предупредуваат фармацевтските компании и експертите од индустријата. Според новите правила, фармацевтската и козметичката индустрија треба да сносат најмалку 80 проценти од трошоците за дополнителен, напреден третман на отпадни води што ги отстранува микрозагадувачите, вклучително и остатоците од лекови, објави HINA.

Претставниците на индустријата тврдат дека производителите на генерички лекови би можеле да бидат најпогодени бидејќи работат со ниски маржи и строго контролирани цени. Генеричките лекови сочинуваат околу 70 проценти од терапиите во Европа, но носат значително помал дел од вкупниот профит на фармацевтскиот сектор.

Индустријата предупредува дека дополнителните трошоци би можеле да доведат до повисоки цени на лековите, повлекување на одредени терапии од пазарот и зголемен ризик од недостиг. Европската асоцијација на производители на генерички лекови го наведува примерот на метформин, лек за дијабетес, чија цена би можела да се зголеми неколку пати во одредени случаи.

Фармацевтските компании, исто така, предупредуваат на можноста за „спирала на трошоци“, односно ситуација во која, по повлекувањето на некои производители, истите трошоци би останале распределени меѓу помал број компании, што дополнително би ја загрозило достапноста на поевтини лекови.

Од друга страна, научниците истакнуваат дека е неопходен дополнителен третман на отпадните води поради растечкиот проблем со фармацевтското загадување и антимикробната отпорност. Тие особено предупредуваат за антибиотиците што завршуваат во реките и подземните води, бидејќи постојните системи не ги отстрануваат доволно ефикасно.

Експертите наведуваат дека дури и ниските концентрации на антибиотици во животната средина можат да го поттикнат развојот на бактерии отпорни на лекови, што претставува сериозен ризик за јавното здравје. Истражувањата покажаа дека постројките за третман на отпадни води испуштаат големи количини бактерии отпорни на антибиотици во реките секој ден.

Иако индустријата бара одложување на спроведувањето на Директивата и дополнителни проценки на економските последици, научниците веруваат дека ова е неопходна мерка за заштита на здравјето на луѓето и животната средина.