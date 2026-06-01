01.06.2026
Инфлацијата во Бугарија седум посто, највисока последниве три години

Инфлацијата на потрошувачките цени во Бугарија дополнително се забрза во мај до највисокото ниво во повеќе од две и пол години, покажаа денешните прелиминарни податоци од Националниот статистички институт.

Индексот на потрошувачките цени (ИПЦ) во мај се искачи за 7,0 отсто на годишно ниво, побрзо од порастот од 6,8 проценти во април. Понатаму, ова беше најсилниот бран на инфлација од август 2023 година, кога цените скокнаа за 7,7 отсто, пренесе ДПА.

Порастот на инфлацијата во голема мера беше поттикнат од скокот на трошоците за транспорт од 22,1 проценти.

Инфлацијата кај домувањето и комуналните услуги се забрза на 5,2 отсто од 4,7 отсто. Во меѓувреме, годишниот раст на цените на храната и безалкохолните пијалаци се ублажи на 4,9 проценти од 5,3 проценти.

На месечно ниво, потрошувачките цени во мај се зголемија за 0,2 проценти.

ЕУ мерката за инфлација, хармонизираниот индекс на потрошувачките цени (ХИПЦ), забележа побрзо темпо на раст од 6,3 проценти на годишно ниво во мај во споредба со зголемувањето од 6,0 отсто во април. Згора на тоа, ова беше највисоката стапка на ХИПЦ инфлација во последните триесет и два месеци

