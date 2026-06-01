Мицкоски во Тиват ќе претстави инцијатива земјите од Западниот Балан да станат производители и снабдувачи на чиста енергија за Европа

Премиерот Мицкоски најави дека на Самитот ЕУ–Западен Балкан во Тиват ќе ја претстави иницијативата со која земјите од Западен Балкан можат да станат значаен производител и снабдувач на чиста енергија за Европа.

Во услови на растечка глобална побарувачка за електрична енергија, особено поради развојот на вештачката интелигенција и дата-центрите, нашиот регион има потенцијал да обезбеди околу 260 TWh нова обновлива енергија годишно.Тоа претставува можност за создавање бизнис вреден околу 26 милијарди евра годишно и шанса Западен Балкан да се позиционира како важен партнер во европската енергетска иднина.