 Skip to main content
01.06.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 1 јуни 2026
Неделник

Мицкоски во Тиват ќе претстави инцијатива земјите од Западниот Балан да станат производители и снабдувачи на чиста енергија за Европа

Економија

01.06.2026

Премиерот Мицкоски најави дека на Самитот ЕУ–Западен Балкан во Тиват ќе ја претстави иницијативата со која земјите од Западен Балкан можат да станат значаен производител и снабдувач на чиста енергија за Европа.

Во услови на растечка глобална побарувачка за електрична енергија, особено поради развојот на вештачката интелигенција и дата-центрите, нашиот регион има потенцијал да обезбеди околу 260 TWh нова обновлива енергија годишно.Тоа претставува можност за создавање бизнис вреден околу 26 милијарди евра годишно и шанса Западен Балкан да се позиционира како важен партнер во европската енергетска иднина.

Поврзани вести

Ракомет  | 01.06.2026
РК Охрид со своите фанови ја прославија европската титула
Естрада  | 01.06.2026
Почина и сопругата на Халид Бешлиќ
Фудбал  | 01.06.2026
Не издржавме ни една минута: Турција води против Македонија