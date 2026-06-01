01.06.2026
Понеделник, 1 јуни 2026
Почина и сопругата на Халид Бешлиќ

Естрада

Тажна вест ги погоди семејството, пријателите и сите што ја познаваа Сејда Бешлиќ, сопругата на легендарниот пејач Халид Бешлиќ. Сејда Бешлиќ почина по долга и тешка болест, објавува „Аваз“.

Со години Сејда беше најголемата поддржувачка на својот сопруг, со кого го помина речиси целиот свој живот. Нивната љубовна приказна траеше со децении и често беше истакнувана како пример за лојалност, почит и меѓусебна поддршка. По смртта на Халид Бешлиќ минатата година, нејзината здравствена состојба дополнително се влоши, а во последните месеци таа водеше тешка битка.

