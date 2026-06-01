 Skip to main content
01.06.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 1 јуни 2026
Неделник

СДСМ го извади и Пендаровски од пензија: Сега била последната можност за ЕУ

Македонија

01.06.2026

Македонија се наоѓа пред можеби последната реална можност за членство во Европската Унија, а доколку ја пропушти актуелната геополитичка шанса, ризикува да остане на европската периферија заедно со државите кои со години тапкаат во место. На ова предупредува поранешниот претседател Стево Пендаровски во интервју за емисијата „360 степени“ на МРТ 1.

Јас се плашам дека ова е последниот прозорец на можности отворен исклучиво поради руската инвазија во Украина. Ако денеска заврши војната, верувајте, никој нема да гледа кон Западен Балкан. Ова е итно од геостратешки аспект“, Се плашам дека ќе останеме во групата на Босна и Херцеговина и Косово, вели Пендаровски.

Поврзани вести

Македонија  | 04.04.2026
Пендаровски предупредува: Или промени или СДСМ ќе стане маргинална партија
Македонија  | 18.01.2026
Пендаровски му одговори на Мицкоски:  Уставниот суд потврди дека одлуките за вонредната состојба се во склад со Уставот и законите
Македонија  | 02.12.2025
ВМРО-ДПМНЕ: Пендаровски говори изминативе 7 години про-руското влијание било зголемено во Македонија, тие години СДС и ДУИ беа на власт