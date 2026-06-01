СДСМ го извади и Пендаровски од пензија: Сега била последната можност за ЕУ

Македонија се наоѓа пред можеби последната реална можност за членство во Европската Унија, а доколку ја пропушти актуелната геополитичка шанса, ризикува да остане на европската периферија заедно со државите кои со години тапкаат во место. На ова предупредува поранешниот претседател Стево Пендаровски во интервју за емисијата „360 степени“ на МРТ 1.

Јас се плашам дека ова е последниот прозорец на можности отворен исклучиво поради руската инвазија во Украина. Ако денеска заврши војната, верувајте, никој нема да гледа кон Западен Балкан. Ова е итно од геостратешки аспект“, Се плашам дека ќе останеме во групата на Босна и Херцеговина и Косово, вели Пендаровски.