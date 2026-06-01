Николоски: Седум години владата на СДСМ и ДУИ не стави ни метро асфалт на Охрид-Кичево, оваа Влада ќе го изгради во рокот

За година и половина завршивме 37 километри и ги пуштивме во сообраќај на автопатот Охрид-Кичево и тоа е доказ дека многу сериозно ги водиме проектите. За разлика од нас, владата на СДСМ и на ДУИ седум години не стави ни метро асфалт, истакна вицепремиерот Николоски во интервју на поткастот „Риштази”.

Проблемот, посочи министерот, е на предходната влада која што од политички причини тој проект го напушти.

– Факт е дека седум години владата на Зоран Заев на СДСМ и ДУИ, тој проект не го работеше. Од причина што тие решија политички да го напуштат, нели отвораа и судски процеси и така натаму. И ние не можеме да преземаме одговорност за седум години од претходната влада, Кога бевме избрани, метро асфалт немаше на Охрид Кичево. Успеавме за година и некаде шест месеци, значи вкупно 18 месеци имаме активна работа, предходно ни требаше период да проучиме и да видиме кај сме, сега завршивме 37 километри, што е огромно достигнување. Така што според мене, на Охрид – Кичево велам дека се работи година и пол. Претходно не се работело. Едно е да се работи, па да не се заврши, друго е да воопшто не се работи. Така што овие година и половина на Охрид – Кичево покажува дека ние сме многу сериозни и дека многу сериозно ги водиме проектите и тоа е најдобар доказ дека ги завршуваме и проектите кои што се после нас, рече вицепремиерот Николоски.

Тој најави дека за неколку недели ќе биде избран изведувач за автопатот Скопје-Блаце. – За автопатот Скопје -Блаце имаме дел кредит, дел грант со ЕБОР и со договор со ЕБОР да одиме според нивните правила, затоа што за да се изгради еден инфраструктурен објект најважно е да се обезбедат средства. Имајќи предвид дека ги обезбедуваме од таму, ги следиме нивните правила. И според нивните правила сме во финална фаза на избор на изведувач, која велам финално очекувам за максимум недели, не месеци, туку недели, Европската банка за обнова и развој да го избере Изведувачот и после тоа да почнат да работат. Таму рок за завршување е 3,5 години според правилата на банката, имајќи предвид дека и делницата е пократка, информира министерот за транспорт.