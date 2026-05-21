21.05.2026
Николоски со честитка за компанијата Костал од Охрид

Економија

Честитки за компанијата Костал во Охрид – за 10 години успешна работа, посветеност и континуиран развој во Македонија.Покажуваме дека странските инвеститори ги цениме рамноправно и ги гледаме како важен партнер во економскиот развој на земјата, напиша вицепремиерот Александар Николоски.

Костал овозможува сериозен придонес во домашната економија, отворајќи нови работни места, нудејќи современи технологии и многу можности за нашите граѓани.Успешните компании како Костал се двигател на домашната економија и секоја ваква годишнина е потврда на успешната соработка на Владата и инвеститорите.

