 Skip to main content
21.05.2026
Република Најнови вести
Четврток, 21 мај 2026
Неделник

Во Иран егзекутирани две лица поради членство во терористичка сепаратистичка организација

Свет

21.05.2026

Во Иран егзекутирани две лица обвинети за членство во терористичка сепаратистичка организација.

Погубувањето уследи откако Врховниот суд на Иран ги потврди пресудите по обвиненијата за „членство во сепаратистичка терористичка група, здружување со цел да се наруши националната безбедност на земјата, вооружен отпор преку формирање криминални организации, пукање и обиди за убиство“ и други дела.

Според меѓународната организација за човекови права „Амнести интернешнл“ во Иран минатата година се извршени најмалку 2.159 егзекуции, што е рекорден број за Исламската Република во изминатите 45 години.(МИА)

Поврзани вести

Свет  | 20.05.2026
Иран го разгледува новиот американски предлог по посетата на пакистанскиот посредник
Свет  | 19.05.2026
Трамп: Можеби ќе мора повторно да го нападнеме Иран
Свет  | 19.05.2026
Огромна песочна бура во Ирак: Над 800 луѓе хоспитализирани поради проблеми со дишењето (ВИДЕО)