Клековски: Имаме вишок вработени доктори во јавно здравство, недостасуваат медицински сестри

​Во скоро сите јавни здравствени установи имаме веројатно вишок на доктори, а недостигаат медицински сестри и кадар за поддршка на здравствена работа, изјави денеска Сашо Клековски, директор на Фондот за здравствено осигурување (ФЗО) на прес-конференцијата на која говореше за фунцкуионирањето на јавните здраствени установи.

Вие можете да бидете ортопед, уролог, уво, грло, нос, а да не работите во сала, бидејќи таму има и дијагностика, има и интернистички мерки, условно да кажам, не се сите хирурзи чиста, класична хирургија. Меѓутоа и во чистите класични хирургии ние имаме хирурзи кои не влегуваат во сала, не е тоа непознато, изјави Клековски, одговарајќи на новинарско прашање.

​На прашањето дали болниците, јавните здравствени установи ги оправдуваат, и во кој процент ги оправдуваат парите што се влеваат кај нив од здравствената каса, односно од Фондот, Клековски одговори:

Владата има воспоставено критериум за одржливост, бидејќи знаете дека Фондот треба да плаќа услуги, а не буџет на здравствена установа. Владата има одредено 80% фактуриран износ за услуги во однос на буџетот, и сите што се над 80% се сметаат за одржливи. Такви се, на пример, центрите за јавно здравје или повеќето интернистички клиники на Клинички центар „Мајка Тереза“. Сè што е под 80 се смета за неодржливо и со одлука на Владата, заради политички цели, Фондот продолжува да ги финансира иако тие не даваат толку услуги колку што трошат финансиски ресурси, изјави Клековски.

Според него е потребна една јавна расправа за две работи.