Иран го разгледува новиот американски предлог по посетата на пакистанскиот посредник

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаеи, денеска изјави дека неговата земја го разгледува новиот американски предлог и оти веќе се одржани неколку рунди разговори меѓу Иран и САД.

Иран го доби американскиот предлог, кој во моментов се разгледува – рече Багаеи на државната телевизија, додавајќи дека е „смешно“ да се зборува за ултиматум или рок.

Размената на пораки меѓу Иран и САД продолжува врз основа на истиот почетен документ од 14 точки што го предложи Иран, а Пакистан е посредник, рече портпаролот на иранската дипломатија, додавајќи дека пакистанскиот министер за внатрешни работи Мохсин Раза Накви денеска го посетил Техеран.

Багаеи рече дека главната цел на Техеран е да ја прекине војната на сите фронтови, вклучувајќи го и Либан.

Иранските власти претходно денеска наведоа дека Техеран никогаш нема да попушти пред заканите и дека треба да ги засили подготовките за силен одговор на секој иден напад.(МИА)

