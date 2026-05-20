Ставете го ова под тепих и парите ќе почнат да ви се лепат: Луѓето масовно го пробуваат трикот

Се верува дека еден детаљ на влезот може да привлече пари и среќа во домот. Еве што многу луѓе ставаат под тепих и зошто.

Многу луѓе кои ги уредуваат своите домови според принципите на Фенг Шуи најмногу внимание посветуваат на мебелот, огледалата и растенијата, но честопати забораваат еден детаљ што се смета за исклучително важен – просторот веднаш до влезната врата.

Според Фенг Шуи, тука започнува енергијата на домот. Затоа не е важно каков вид простирка, тепих или килим чувате на влезот, ниту што има под него.

Влезот го одредува видот на енергија што влегува во куќата

Во филозофијата на Фенг Шуи, се верува дека влезната врата е местото преку кое можностите, луѓето, парите и општата енергија влегуваат во домот. Затоа, се препорачува овој дел од домот секогаш да биде чист, уреден и ослободен од насобрани работи.

Нередот, старите килими, искинатите простирки или нечистотијата околу вратата се поврзани со стагнација и чувство на блокада – особено кога станува збор за финансиите.

Бои поврзани со изобилство

Кога станува збор за килими и теписи, Фенг Шуи посветува посебно внимание на боите.

За привлекување пари и стабилност, често се препорачуваат следниве:

сина и тиркизна, кои го симболизираат протокот и енергијата на водата,

зелена, поврзана со раст и напредок,

додека црвените и земјените тонови се користат кога постои чувство дека финансиите се „заглавени“.

Не мора да го менувате целиот тепих – доволно е тепихот да има детали или шари во овие нијанси.

Трик што многу луѓе го користат кога не можат да го сменат тепихот

Постои и интересен совет за фенг шуи што често се пренесува меѓу љубителите на оваа филозофија.

Ако не планирате да го смените вашиот тепих или подметач наскоро, можете да поставите мало парче сушен мов или алги под него. Се верува дека природните елементи на овој начин ја зголемуваат енергијата на изобилството и внесуваат поголема хармонија во домот.

За разлика од сушените цвеќиња, кои во фенг шуи се сметаат за симбол на стагнација и „мртва енергија“, мовот се поврзува со раст, свежина и нови можности.

Грешка што многу луѓе ја прават во деловните простори

Експертите за фенг шуи често предупредуваат против подметачи со име или лого на компанијата. Се верува дека не е добро луѓето секој ден да го прескокнуваат името на компанијата, бидејќи тоа симболично ја „намалува“ деловната енергија.

Многу подобар избор се едноставните шеми кои создаваат чувство за насока и природен влез во просторот.

Повеќе од само верување

Дури и оние кои не веруваат целосно во фенг шуи често признаваат дека уредниот и пријатен влез ја менува атмосферата на домот. Кога просторот е чист, организиран и хармоничен, луѓето се чувствуваат и помирно и побезбедно.

Можеби затоа многумина веруваат дека малите промени на влезот можат да предизвикаат многу повеќе од само естетика.