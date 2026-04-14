Јупитер носи вреќи пари за три хороскопски знаци, а за три следи финансиски бродолом

Неделата пред нас (13.04 – 19.04.2026) носи енергија каква што одамна не сме виделе. Главниот виновник за овој финансиски ролеркостер е моќниот Јупитер, планетата на среќата и експанзијата, која прави директен аспект со Плутон, владетелот на големите пари и трансформацијата.

Кога овие два гиганти ќе ги спојат силите, се случуваат две нешта: или се отвораат „небесните порти" на богатството, или сè што сте граделе се руши како кула од карти.

Дополнително, Меркур се движи брзо низ знакот Овен, што значи дека одлуките ќе се носат во секунда. Нема време за чекање – или грабате, или губите.

Сонцето во последната декада на Овен дава неверојатен притисок врз кариерата, принудувајќи нè да ги покажеме забите на работното место.

Еве кој ќе трие раце, а кој ќе сака да го преспие овој период.

ТРИ ЗНАЦИ КОИ ЌЕ СЕ ЗБОГАТАТ – Парите едноставно „ќе се лепат“ за нив

БИК

За Биковите ова е недела од соништата! Венера, вашата владетелка, е во совршена позиција со Сатурн, што значи дека долгорочните вложувања конечно ќе се исплатат.

Очекувајте повик во среда или четврток кој ќе ви донесе понуда која не се одбива. Можно е неочекувано наследство, бонус или добивка преку игри на среќа.

Вашето мото неделава е: „Ризикувај за да профитираш!“

СКОРПИЈА

Вашиот Плутон работи за вас! Оваа недела ќе откриете тајна или информација на работа која ќе ви овозможи да ги елиминирате конкурентите и да дојдете до позиција со огромна плата.

Некои Скорпии ќе потпишат договор за кој сонувале со години. Парите доаѓаат преку соработка со странство или дигитални технологии.

Вашето богатство неделава доаѓа од вашата интуиција.

ЈАРЕЦ

Вие сте деловните магионичари на неделата. Додека другите паничат, вие го користите хаосот за да ги зголемите вашите цени.

Ѕвездите велат дека неделава е идеална за продажба на недвижен имот или затворање на голем бизнис проект. Ќе добиете признание кое со себе носи сериозна парична сума.

Паричникот ќе ви биде толку полн, што ќе ви треба нов сеф!

ЛУЗЕРИ НА НЕДЕЛАТА – Овие три знаци подобро да не стануваат од кревет!

ЛАВ

Вашето его неделава ќе ве чини многу. Поради лошиот аспект на Марс, ќе влезете во кавга со претпоставените која може да заврши со парична казна или дури и губење на проектот.

Не се расфрлајте со пари во ресторани – банкарската сметка ви е во црвено!

ВОДОЛИЈА

Технологијата ви го врти грбот. Очекувајте дефекти на важни уреди или губење на важни податоци поврзани со финансии.

Не потпишувајте ништо што содржи ситни букви. Во петок е можен неочекуван трошок кој целосно ќе ви го испразни џебот.

РИБИ

Премногу сте во облаци, а реалноста неделава е сурова. Поради дефокусираност, ќе направите почетничка грешка на работа која ќе ве чини репутација. Внимавајте на измами преку интернет – некој може да ја искористи вашата добрина и да ве остави „без денар“.