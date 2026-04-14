Денес е Светол Вторник, се верува дека е најсреќен ден во годината!

Македонската православна црква и нејзините верници го слават третиот ден Велигден, а според народното верување тој е најсреќниот ден во годината.

Третиот ден на Велигден, Македонците го нарекуваат и светол вторник, а со него се поврзуваат голем број обичаи и верувања, објави 4news.mk

Во Неделата на водата, како што се нарекува и првата недела по Велигден, водениот вторник и водената сабота особено се препознаваат и се одликуваат по својата важност.

Според едно старо народно верување, вторник се сметаат за среќни денови. Но, не овој! Меѓу луѓето, светлиот (или воден) вторник се смета за најдобар вторник во целата календарска година! Старите велат дека ова е ден кој како Велигден носи радост и среќа на сите. Исто така, ако на овој ден се роди дете, тоа ќе биде среќно и долговечно.

Поради оваа причина, во некои села, свадбите се одржуваат токму на овој ден, бидејќи времето на празнувањето на христијанскиот Велигден се смета за посебен благослов, па се сака тој благослов да се пренесе на новите сопружници и нивното новоосновано семејство. .

Според верувањето во некои делови, на светлиот вторник не е добро да се прави ништо (перење, шиење, поправање…) со машката облека, особено онаа на идните војници.

Затоа, единственото нешто што православните верници треба да го запазат во овие три дена е да се радуваат и да се радуваат и да ја споделат оваа радост со своите најблиски и најблиските.