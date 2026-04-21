Време е да ги фрлите: Ако се уште чувате велигденски јајца, ослободете се од нив

Тврдо варените јајца се практични, хранливи и заситувачки, но не се вечни. Напротив, тие припаѓаат на храна која многу брзо може да стане ризична ако не се складира правилно.

Колку долго се безбедни?

Ако се остават во лушпа и се чуваат во фрижидер цело време, тврдо варените јајца можат да траат до седум дена. Тоа е горна граница. Се што е над тоа веќе влегува во зоната на ризик, дури и ако на прв поглед изгледаат сосема во ред.

Ако јајцата се веќе излупени, правилото е построго – најдобро е да се јадат истиот ден. Се што е подолго од тоа значително ја зголемува можноста за расипување.

Каде повеќето грешат?

Најчестата грешка е оставањето на јајцата на собна температура. Варените јајца не треба да се оставаат надвор од фрижидер повеќе од два часа. Ако температурата е висока, тој период се скратува на еден час.

После тоа, бактериите како салмонела можат да почнат брзо да се размножуваат, што го зголемува ризикот од проблеми со желудникот и оптоварувањето на телото.

Како да препознаете дека јајцето не е за јадење?

Не ви е потребна посебна опрема – расипаното јајце може да се препознае по мирисот штом ќе го отворите. Карактеристичниот мирис на сулфур е јасен знак дека треба да се фрли.

Ако не сте сигурни колку долго стоело, нема дилема – подобро е да не го јадете. Токму тука луѓето најчесто грешат, потпирајќи се на проценката „ми се чини во ред“.

Може ли да се замрзне?

Замрзнувањето не е добра опција. Тврдо варените јајца ја губат својата структура, стануваат гумени и непријатни за јадење, па нивниот квалитет нагло паѓа.

На крајот, правилото е едноставно: ако има дури и најмал сомнеж – не го јадете. Не вреди ризикот.