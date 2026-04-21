Ниту американска ниту иранска делегација не отпатува на разговори во Исламабад

Договорот за прекин на огнот помеѓу САД и Иран истекува за еден ден, а Вашингтон и Техеран тврдат дека се подготвени за продолжување на војната. И покрај најавите дека американска и иранска делегација ќе допатуваат во Исламабад на втор круг преговори, тие досега не пристигнаа во Пакистан.

Си-ен-ен (CNN) повикувајќи се на неименувани извори објави дека засега е одложено патувањето на американскиот потпретседател Џеј Ди Венс за Исламабад.

Изворите тврдат дека Венс пристигнал во Белата куќа на состанок за следните чекори на американската администрација, на кој присуствуваат и државниот секретар и министерот за одбрана, Марко Рубио и Питер Хегсет.

Претходно, портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмил Багаи за државната телевизија ИРИБ изјави дека сè уште не е донесена конечна одлука дали Иран ќе учествува на мировните преговори со САД.

Причината е јасна, ова не е прашање на неодлучност. Се соочуваме со контродикторни пораки, недоследно однесување и неприфатливи потези од страна на САД, наведе Багаи.

Тој потенцира дека „дипломатскиот процес мора да биде ориентиран кон резултати“ и кога Иран ќе процени дека условите се исполнети „ќе ја донесе потребната одлука“.

Во меѓувреме и двете страни тврдат дека се подготвени за продолжување на војната, а примирјето истекува в среда по американско време односно четврток по иранско време.

Американскиот претседател Доналд Трамп за Си-ен-би-си (CNBC) изјави дека Иран „нема избор освен да испрати“ претставници во Пакистан на разговори со САД.

Тој одговарајќи на прашање дали ќе го продолжи примирјето ако биде постигнат договор во преговорите, истакна: „Не сакам да го направам тоа“.

Очекувам дека ќе бомбардираме, бидејќи тоа би бил подобар пристап, истакна Трамп.

Тој додаде дека американската армија го искористила примирјето за да ја надополни опремата и оти е подготвена да ги продолжи нападите врз Иран. Според него, Иран малку ги обновил своите резерви оружје.

Вооружени сме до заби. Имаме толку многу муниција, толку многу од сè … Подготвени сме. Армијата е нетрпелива да започне, наведе Трамп.

По изјавата на Трамп, иранската новинска агенција Тасним објави дека Техеран е „целосно подготвен за можноста од повторно избувнување на војната“. Според Агенцијата. Иран е подготвен за прераспоредување на воените сили, има список со цели и е спремен за нови изненадувања.