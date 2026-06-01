 Skip to main content
01.06.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 1 јуни 2026
Неделник

„Њујорк Тајмс“: Американската војска тајно протнува десетици бродови низ Ормуз

Свет

01.06.2026

Американските воени сили во последните неколку недели им помогнаа на десетици трговски бродови да поминат низ блокираната Ормуска Теснина, објави „Њујорк тајмс“, повикувајќи се на изјави на американски функционери.

Во последните три недели, Централната команда на американската војска (Centcom) водеше околу 70 трговски бродови низ овој стратешки воден пат, откри еден од функционерите под услов да остане анонимен.

Истите извори наведуваат дека повеќето од тие бродови ги имале целосно исклучени транспондерите (електронски уреди за следење) за да го избегнат лоцирањето од иранските сили.

Официјален Вашингтон одби да прецизира точно за каков вид бродови станува збор, како и по кои рути минувале.

Имено, секој брод што поминува во близина на иранскиот брег без изречно одобрение од Техеран е под закана од директен напад. Затоа, морнаричките аналитичари проценуваат дека овие тајни премини предводени од САД минувале по рути што се многу поблиску до територијалните води на Оман.

Пред избувнувањето на конфликтот, секој ден низ мореузот минуваа повеќе од 100 трговски бродови. Со оглед на тоа што овие акции предводени од САД се одвиваат во целосен мрак и со исклучени системи за следење, аналитичарите истакнуваат дека во моментов е невозможно независно да се потврди точниот број на бродови што успешно поминале низ теснината.(МИА)

Поврзани вести

Свет  | 01.06.2026
Трето прекршување на примирјето меѓу САД и Иран
Свет  | 30.05.2026
Хегсет: Преговорите меѓу САД и Иран се продуктивни
Свет  | 27.05.2026
САД планираат нови царини за Канада и Мексико