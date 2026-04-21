Како да ги изберете совршените фармерки: Ова е знак дека не ви одговараат

Фармерките се основен дел од речиси секој гардеробер, но наоѓањето пар што ви одговара совршено може да биде тешко.

Фармерките што ви одговараат напред може да бидат премногу лабави назад или да имаат пократки ногавици отколку што треба.

„Најважно е да се чувствувате добро во она што го носите“, изјави Елизабет Дејви, експерт за тексас, за Хаф Пост.

Дизајнерите се согласуваат дека добриот крој генерално значи дека можете удобно да седите и да се движите без вашите фармерки да се креваат, да се спуштаат или да го ограничуваат вашето движење. Таа објаснува дека добро скроените фармерки „добро се припиваат околу половината без потреба од ремен што ги држи, обезбедуваат удобност и мобилност без да бидат премногу тесни или широки и го ласкаат вашето тело според наменетиот стил и крој“.

Водете се според мерките, а не според големината

Производителите на тексас не користат стандардни големини, што може да го отежни купувањето фармерки, вели Дејви. Дури и во рамките на истата марка, истата големина може да одговара различно во различни стилови.

Затоа секогаш е подобра опција да се обрне внимание на табелата со големини на производителот.

Не постои еден единствен облик на тело, па затоа е невозможно производителите да создадат едноставен список на големини што ќе важи за сите. Сепак, барањето стилови создадени за вашиот тип на тело може да помогне.

Исто така, потребно е да се обрне внимание на тоа како ви одговара задниот дел од фармерките.

„Никогаш не треба да има празнина во половината. Ако се наведнете и има голема празнина, тогаш тие фармерки не ви одговараат“, објаснува дизајнерот.