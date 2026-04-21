Бидете како Викторија Бекам: Ова е доручек за рамен стомак

Тајната на Викторија Бекам за рамен стомак.

Викторија Бекам со години е синоним за дисциплина кога станува збор за диета. На 51 година, таа нема ниту еден грам вишок килограми, а нејзината витка фигура е резултат на строго контролирани оброци и доследност.

Дејвид Бекам претходно откри дека Викторија јаде ист оброк за вечера веќе 25 години. Сега нејзината блиска пријателка, Ева Лонгорија, откри што јаде познатата дизајнерка за појадок.

Што јаде Викторија Бекам за појадок?

Според Ева Лонгорија, двете имаат ист појадок:

3 белки од јајца

1 авокадо

Овој оброк има околу 300 калории. Три белки од јајца имаат приближно 60 калории, додека целото авокадо содржи околу 240 калории. Комбинацијата е богата со протеини и здрави масти, а воедно е нискокалорична.

Зошто нема жолчки?

Експертите објаснуваат дека една жолчка од јајце има околу 55 калории и 5 грама масти, додека белката има само околу 17 калории и речиси никакви масти. Изоставувањето на жолчките го намалува внесот на калории и масти, а воедно одржува високо ниво на протеини, што е идеално за одржување на мускулната маса и чувство на ситост.

Белките помагаат во градењето и одржувањето на мускулите, додека авокадото обезбедува здрави мононезаситени масти, влакна и антиоксиданси. Оваа комбинација придонесува за стабилно ниво на шеќер во крвта, долготрајна енергија и здравје на срцето.

Дали овој појадок е совршен?

Нутриционистите истакнуваат дека на оброкот му недостасуваат сложени јаглехидрати, кои се важни за енергијата и метаболичкото здравје. Исто така, изоставувањето на жолчките лишува одредени хранливи материи, како што се витаминот Д и холинот, кои се важни за функцијата на мозокот и расположението.

Експертите советуваат дека појадокот би можел да биде покомплетен со додавање на:

цели зрна (овесна каша, киноа, леб од цело зрно)

зеленчук, како што се спанаќ, пиперки или печурки

семки богати со растителни влакна и здрави масти.

Сепак, за луѓето кои сакаат појадок богат со протеини и нискокалоричен, кој помага во контролата на телесната тежина, комбинацијата од белки од јајца и авокадо може да биде многу ефикасна.