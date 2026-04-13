13.04.2026
Пет брзи салати за Велигден кои се подготвуваат за 5 минути 

1. Кремаста салата со краставица, јајца и пченка

Потребни состојки:
• 200 г краставица
• 100 г кашкавал
• 3 варени јајца
• 340 г конзерва пченка
• 3-4 стебленца млад кромид
• 1 мал врзоп копар
• 1-2 чешниња лук
• сол по вкус
• мелен црн пипер по вкус
• мајонез по потреба

Постапка:

Исечкајте ја краставицата на коцки и ставете ја во длабок сад. Изрендајте го кашкавалот и додајте го.

Варените јајца исечкајте ги на ленти и додајте ги заедно со пченката.

Ситно исечкајте го младиот кромид и копарот, па додајте ги во смесата.

Изрендајте лук, посолете, додајте црн пипер и сипете мајонез колку да се поврзат состојките. Добро измешајте и послужете.

2. Брза салата со морков и кашкавал

Потребни состојки:
• 1 голем морков
• 100 г кашкавал
• 1 врзоп магдонос
• 340 г конзерва грашок
• 1-2 чешниња лук
• сол по вкус
• мелен црн пипер по вкус
• мајонез по потреба
Постапка:

Изрендајте го морковот и ставете го во сад. Додајте сол, црн пипер и рендан лук, па измешајте.

Оставете кратко да омекне. Додајте рендан кашкавал, ситно исечкан магдонос и грашок.
Сипете мајонез, промешајте и послужете.

3. Освежителна салата со морков и ананас

Потребни состојки:
• 300 г морков
• 340 г конзерва ананас
• 1 чешне лук
• сол по вкус
• мелен црн пипер по вкус
• 2 лажици мајонез

Постапка:

Исечкајте го ананасот на мали коцки. Изрендајте го морковот и ставете го во сад.

Додајте лук, сол и црн пипер. Сипете мајонез и добро измешајте.
Послужете веднаш за најдобар вкус.

4. Класична салата со грашок и јајца

Потребни состојки:
• 4 варени јајца
• 2 топени сирења
• 340 г конзерва грашок
• 3-4 стебленца млад кромид
• 2 лажици мајонез
Постапка:

Исечкајте ги јајцата на коцки и ставете ги во сад.
Изрендајте ги сирењата и додајте ги заедно со грашокот.
Додајте ситно исечкан кромид, сипете мајонез и измешајте.
Послужете веднаш.

5. Велигденска салата „Днестар“ со зелка и колбас

Потребни состојки:
• 500 г зелка (или марула)
• 300 г димена колбасица
• 340 г конзерва грашок
• 1 лажичка сенф
• 100 г мајонез
• сол по вкус
• мелен црн пипер по вкус

Постапка:

Исечкајте ја зелката на тенки ленти и ставете ја во сад.
Колбасицата исечкајте ја на коцки и додајте ја заедно со грашокот.

Додајте сенф, внимателно посолете, додајте црн пипер и сипете мајонез.
Добро измешајте и послужете свежо.

Поврзани вести

Живот  | 13.04.2026
Денеска се слави вториот ден од Велигден – Светол понеделник
Македонија  | 13.04.2026
Денеска се слави вториот ден од Велигден – Светол понеделник
Сервиси  | 13.04.2026
Деновите по Велигден ќе биде врнежливо