Пет брзи салати за Велигден кои се подготвуваат за 5 минути 

1. Кремаста салата со краставица, јајца и пченка
Потребни состојки:
• 200 г краставица
• 100 г кашкавал
• 3 варени јајца
• 340 г конзерва пченка
• 3-4 стебленца млад кромид
• 1 мал врзоп копар
• 1-2 чешниња лук
• сол по вкус
• мелен црн пипер по вкус
• мајонез по потреба
Постапка:
Исечкајте ја краставицата на коцки и ставете ја во длабок сад. Изрендајте го кашкавалот и додајте го.
Варените јајца исечкајте ги на ленти и додајте ги заедно со пченката.
Ситно исечкајте го младиот кромид и копарот, па додајте ги во смесата.
Изрендајте лук, посолете, додајте црн пипер и сипете мајонез колку да се поврзат состојките. Добро измешајте и послужете.
2. Брза салата со морков и кашкавал
Потребни состојки:
• 1 голем морков
• 100 г кашкавал
• 1 врзоп магдонос
• 340 г конзерва грашок
• 1-2 чешниња лук
• сол по вкус
• мелен црн пипер по вкус
• мајонез по потреба
Постапка:
Изрендајте го морковот и ставете го во сад. Додајте сол, црн пипер и рендан лук, па измешајте.
Оставете кратко да омекне. Додајте рендан кашкавал, ситно исечкан магдонос и грашок.
Сипете мајонез, промешајте и послужете.
3. Освежителна салата со морков и ананас
Потребни состојки:
• 300 г морков
• 340 г конзерва ананас
• 1 чешне лук
• сол по вкус
• мелен црн пипер по вкус
• 2 лажици мајонез
Постапка:
Исечкајте го ананасот на мали коцки. Изрендајте го морковот и ставете го во сад.
Додајте лук, сол и црн пипер. Сипете мајонез и добро измешајте.
Послужете веднаш за најдобар вкус.
4. Класична салата со грашок и јајца
Потребни состојки:
• 4 варени јајца
• 2 топени сирења
• 340 г конзерва грашок
• 3-4 стебленца млад кромид
• 2 лажици мајонез
Постапка:
Исечкајте ги јајцата на коцки и ставете ги во сад.
Изрендајте ги сирењата и додајте ги заедно со грашокот.
Додајте ситно исечкан кромид, сипете мајонез и измешајте.
Послужете веднаш.
5. Велигденска салата „Днестар“ со зелка и колбас
Потребни состојки:
• 500 г зелка (или марула)
• 300 г димена колбасица
• 340 г конзерва грашок
• 1 лажичка сенф
• 100 г мајонез
• сол по вкус
• мелен црн пипер по вкус
Постапка:
Исечкајте ја зелката на тенки ленти и ставете ја во сад.
Колбасицата исечкајте ја на коцки и додајте ја заедно со грашокот.
Додајте сенф, внимателно посолете, додајте црн пипер и сипете мајонез.
Добро измешајте и послужете свежо.