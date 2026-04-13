Најмека велигденска погача

Потребни состојки:

За тесто:

• 550–600 г брашно

• 20 г свеж квасец

• 1 лажичка шеќер

• 1–2 лажички сол

• 1 јајце

• 250 мл млако млеко

• 1 лажица кисела павлака

• 50 мл масло

За премачкување и фил:

• 50 г путер

• 50 г крем сирење (или ситно сирење, урда, кајмак)

• НМД

За премачкување:

• 1 јајце

• малку сол

• сусам по желба

Постапка:

Во длабок сад, измешајте го квасецот со шеќер, малку брашно и дел од млакото млеко. Оставете да стои околу 10 минути додека да се активира.

Во поголема чинија ставете околу 300 г просеано брашно. Додајте сол, јајце, цврст јогурт, масло, остатокот од млекото и активираниот квасец. Започнете со мешање, постепено додавајќи го преостанатото брашно.

Кога тестото ќе стане погусто, преминете на рачно месење. Месете додека да добиете мазна и еластична топка (јуфка) која не се лепи за рацете. Намачкајте ја со малку масло, покријте и оставете да нарасне на топло место околу 30–60 минути, додека да го удвои волуменот.

Нараснатото тесто поделете го на 5 еднакви делови. Покријте ги и оставете да одморат околу 10 минути.

Секој дел развлечете го во круг со дијаметар од 25–28 см. Два круга премачкајте ги со путер, два со крем сирење, а петтиот оставете го без фил. Редете ги еден врз друг по следниот редослед: путер, сирење, путер, сирење, па празен круг одозгора.

Краевите на горната кора внимателно подвлечете ги под долните слоеви и лесно развлечете со оклагија.

Тавата (Ø 28 см) премачкајте ја со масло или обложете ја со хартија за печење. Префрлете го тестото во неа.

Со нож засечете го тестото во вид на ѕвезда со 8 краци, но не до крај – оставете околу 1–2 см од крајот. Засечените делови (триаголници) нежно превиткајте ги нанадвор за да добиете декоративен венец.

Во средината поставете топче од хартија за печење или фолија за да се зачува формата. Покријте и оставете да одмори уште 15–20 минути.

Премачкајте со изматено јајце со малку сол и посипете со сусам.

Печете во претходно загреана рерна на 200°C, а потоа намалете на 190°C и печете околу 40 минути. Ако пребрзо потемни, покријте со фолија. Пред крај, извадете го топчето од средината за рамномерно печење.