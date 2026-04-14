ЕУ постави 27 услови за новиот унгарски премиер

ЕУ постави 27 услови за Петер Маѓар, лидерот на партијата Тиса, која победи на парламентарните избори во Унгарија, пишува „Фајненшл тајмс“.



Условите вклучуваат, меѓу другото, деблокирање на европскиот заем за Украина, укинување на ветото за санкциите против Русија и „спроведување реформи во земјата“.



За возврат, 35 милијарди долари замрзнати субвенции ќе бидат деблокирани за Унгарија.

Европската комисија започна „непосредна соработка“ со Петер Унгарецот по неговата победа на изборите во Унгарија, повикувајќи го да ги поправи односите со Украина и да започне долго барани реформи за ослободување на 35 милијарди евра замрзнати средства на ЕУ.



27 услови за новиот премиер



За да ги отклучи средствата, Унгарија ќе мора да исполни 27 услови, вклучувајќи проверки против корупција и поништување на одлуките од ерата на Орбан за кои се смета дека ги кршат правилата на ЕУ, од третманот на барателите на азил до обезбедувањето академска слобода.





Извор: Фајненшл Тајмс