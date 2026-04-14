„Чекор назад кон мирот“: САД почнаа со поморска блокада врз Иран

Воената блокада на целиот сообраќај што влегува и излегува од иранските пристаништа од страна на СAД почна во 16:00 часот по средноевропско време, откако пропаднаа мировните преговори во Пакистан за време на викендот.

Корпусот на исламската револуционерна гарда на Иран се закани со одмазда.

Американскиот претседател Доналд Трамп објави дека иранската морнарица е „целосно уништена“ и додаде дека ќе уништи и помали бродови ако се приближат до американската блокада на иранскиот брег.

„Иранската морнарица лежи на дното на морето, целосно уништена – 158 бродови. Она што не го погодивме беа нивните помали бродови што ги нарекуваат „бродови за брз напад“ затоа што не ги сметавме за толку голема закана“, напиша Трамп на Truth Social. Тој упати предупредување дека сите ирански бродови што ќе се приближат до американската блокада ќе бидат уништени.

Цените на нафтата повторно надминаа 100 долари за барел, а берзите паднаа, бидејќи се очекува неуспешните преговори и блокадата дополнително да ја нарушат глобалната економија. Ограничувањата ќе се применуваат по должината на Персискиот Залив, Оманскиот Залив и Арапското Море источно од Ормуската Теснина, соопшти Центарот за координација на поморската трговија на Велика Британија (UKMTO) во предупредување до своите бродови, и ќе го опфатат „целиот ирански брег, вклучувајќи ги пристаништата и енергетската инфраструктура“. Ограничувањата ќе се применуваат и за бродови што пловат под какво било знаме и имаат врски со „ирански пристаништа, нафтени терминали или офшор објекти“.

На неутралните бродови што моментално се наоѓаат во иранските пристаништа „им е даден ограничен рок да ги напуштат“ тие области, додаде UKMTO.

„Не е пријавено дека преминувањето низ Ормуската Теснина до или од неирански дестинации е попречено од овие мерки; сепак, бродовите може да се соочат со воено присуство, насочени комуникации или процедури за проверка за време на транзитот“, се вели во соопштението.

Се подготвуваат дополнителни упатства за бродовите во врска со ограничувањата.

Тесниот воден пат помеѓу Иран и Оман, Ормуската Теснина е главната рута за транспорт на нафта од земјите богати со нафта како што се Саудиска Арабија и Кувајт до остатокот од светот.

Иран ја контролира северната страна. Околу 20 милиони барели нафта минуваат низ него секој ден, или околу една петтина од дневното светско производство, според американската Администрација за енергетски информации, која го нарекува овој премин „критично тесно грло за нафта“. Според EIA, „постојат многу малку алтернативни опции за транспорт на нафта надвор од теснината ако е затворена“.

Околу една петтина од светската трговија со течен природен гас се одвива и преку Теснината.