Иран го минираше пристапот до сопствениот ураниум – никој не може да дојде до него

Иран значително ги интензивираше напорите за изолирање на своите залихи на ураниум, намерно предизвикувајќи уривање на тунели и поставувајќи експлозивни мини на влезовите во нуклеарните постројки. Овие драматични потези беа направени поради страв од потенцијална операција на САД насочена кон запленување на нуклеарен материјал, објави „Си-ен-ен“, повикувајќи се на пет извори блиски до американските разузнавачки служби.

Во извештајот се наведува дека пристапот до количината од околу половина тон збогатен ураниум сега е значително потежок, поопасен и потежок отколку пред еден месец, кога претседателот Доналд Трамп јавно посочи дека американската војска би можела да започне операција за запленување.

Овие дополнителни одредби би можеле сериозно да го комплицираат предложениот договор меѓу САД и Иран. Вашингтон, имено, бара Техеран да го предаде целиот збогатен ураниум за да може да се уништи или изнесе од земјата.

Меѓународната заедница верува дека најголемиот дел од залихите се наоѓаат во срушените тунели на нуклеарниот комплекс Исфахан, додека дел од материјалот е складиран во други строго доверливи објекти.

Експертите цитирани од „Си-ен-ен“ велат дека дури и самиот Иран сега би имал исклучително опасна и сложена мисија да го врати сопствениот ураниум. Тоа би барало употреба на тешка рударска машинерија и обемни операции за деминирање.

Скот Рокер, поранешен висок американски функционер задолжен за отстранување на нуклеарен материјал, рече дека оваа ситуација му дава можност на Иран да тврди дека делови од залихите се „неповратно изгубени“, што покренува сериозни сомнежи за можноста за целосно верификација на неговиот нуклеарен арсенал.

„Си-ен-ен“ претходно објави дека американската војска во мај изготвила планови за потенцијална копнена операција во Иран за запленување на ураниум. Сепак, Трамп го суспендираше планот откако предупреди дека тоа може да предизвика жесток одговор од Техеран, да ја продолжи војната, да ја наруши глобалната економија и да доведе до огромни загуби за американските трупи.

Отстранувањето на ураниумот од Иран како дел од кој било иден договор веројатно би барало распоредување на специјализиран мобилен објект на САД, управуван од Националната администрација за нуклеарна безбедност во Националната лабораторија Оук Риџ.

Претседателот Трамп нагласи дека обезбедувањето на материјалот е приоритет во преговорите за прекин на конфликтот и повторно отворање на Ормускиот теснец. Но, експертите предупредуваат дека дури и на врвните тимови за нуклеарно деминирање ќе им треба долго време за да ја завршат задачата, пренесе „Танјуг“.