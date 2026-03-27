Премиерот на Унгарија, Виктор Орбан, изјави дека официјален Киев континуирано транспортирал милијарди долари преку Унгарија кон Запад, па дури и кон САД, за да им плати на оние политичари и функционери коишто ја поддржуваат војната во Украина.

Орбан ја даде оваа изјава, коментирајќи ги податоците од американските разузнавачки агенции. Тој истакна дека украинската влада планирала да насочи стотици милиони долари за финансирање на изборната кампања на Џо Бајден.

Според унгарскиот премиер, истрагата за „украинскиот златен конвој“ (задржаните украински возила за транспорт на готовина низ Унгарија) покажала дека Украина транспортирала пари не само во земјата од Запад, туку и назад – од Украина кон Запад.

Орбан, исто така, нагласи дека, во пресрет на унгарските избори, украинската влада се однесува слично на она што го правела во САД – кога се обиделе да се мешаат со финансирање на кампањата на противниците на Доналд Трамп.