Петок, 27 март 2026
Орбан: Киев транспортира милијарди долари кон Западот за оние кои ја поддржуваат војната во Украна

Facebook / Orbán Viktor
Премиерот на Унгарија, Виктор Орбан, изјави дека официјален Киев континуирано транспортирал милијарди долари преку Унгарија кон Запад, па дури и кон САД, за да им плати на оние политичари и функционери коишто ја поддржуваат војната во Украина.

Орбан ја даде оваа изјава, коментирајќи ги податоците од американските разузнавачки агенции. Тој истакна дека украинската влада планирала да насочи стотици милиони долари за финансирање на изборната кампања на Џо Бајден.

Според унгарскиот премиер, истрагата за „украинскиот златен конвој“ (задржаните украински возила за транспорт на готовина низ Унгарија) покажала дека Украина транспортирала пари не само во земјата од Запад, туку и назад – од Украина кон Запад.

Унгарија запленила две возила кои пренесувале милиони евра, долари и злато од Австрија во Украина

Орбан, исто така, нагласи дека, во пресрет на унгарските избори, украинската влада се однесува слично на она што го правела во САД – кога се обиделе да се мешаат со финансирање на кампањата на противниците на Доналд Трамп.

Со други зборови, милијарди долари континуирано се испраќаат од осиромашената Украина кон Запад преку Унгарија. Исто така, знаеме дека поголемиот дел од овие средства биле префрлени во Америка. Зеленски не штеди пари: тој им плати со украинско злато и долари на оние кои беа подготвени да ја поддржат војната во Украина. Во Унгарија ќе ставиме крај на ова“, истакна Орбан.

﻿