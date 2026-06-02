Пендаровски призна: Имало средба во претседателскиот кабинет за враќање на Груевски, СДСМ барале тој да го помилува со цел слабеење на ВМРО-ДПМНЕ пред изборите во 2024 година

Поранешниот претседател на државата од редовите на СДСМ, Стево Пендаровски во интервју за јавниот сервис, призна дека во неговиот претседателски кабинет се разговарало за враќање на поранешниот македонски премиер, Никола Груевски и дека за тоа постојат транскрипти, како и што се тврдеше во јавноста.

Пендаровски вели дека таквото барање, за враќање на Груевски во Македонија, дошло од неговата, тогаш владејачка партија, СДСМ со крајна цел да влијаа на ослабување на ВМРО-ДПМНЕ пред изборите во 2024 година.

Тоа ВМРО, во тоа време како опозиција, прилично го користеше и го злоупотребуваше се разбира, па дури и дел од тој транскрипт и го дале на, тоа е снимка практично, они го направиле транскриптот во партиско седиште, и и го дадоа на американската амбасадорка во тоа време без да знаат дека и таа била присутна таму. Значи станува збор за состанок, состаноци имаше такви три-четири најмалку и пред тоа и потоа, на тема како Америка и Европската Унија сакаат да знаат дали ние имаме план за уставните промени, како би се приближиле до Европска Унија и тоа беше еден од тие состаноци на таа тема – рече Пендаровски.

Поранешниот претседател, Пендаровски посочува дека темата била отворена за време на еден од овие состаноци на кој учествувале и американската и ЕУ-амбасадорот како да се дојде до уставните измени, додека врвот од неговата партија сметал дека тој е еден од проблемите затоа што не сака да го помилува Груевски. Тој се уплашил од одговорноста и барал тоа да го донесат пратениците како Закон за амнестија.