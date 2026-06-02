„Течна коска“: Полски научници создадоа материјал што би можел да ја револуционизира трауматската хирургија

Facebook / Medical Inventi S.A

Полски научници создадоа „течна коска“ – материјал што би можел да ја револуционизира трауматската хирургија.

Истражувачи од Лублин го развиле „FlexiOss“, единствена замена за коска. Во сува форма, материјалот е тврд и порозен. Но, кога е натопен во крв или физиолошки раствор, се претвора во глинеста, приспособлива паста.

Хирурзите можат да ја обликуваат директно за време на операцијата – пополнувајќи пукнатини, празнини или ошретувања од која било форма. Материјалот делува како скеле, дозволувајќи ѝ на постојната коска на пациентот да расте преку и низ него и постепено целосно да го замени вештачкиот фластер.

Иновацијата е погодна и за цивилна нега на трауми, но и за воена медицина. Веќе е одобрена за клиничка употреба во Европската Унија.