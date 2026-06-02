02.06.2026
Караница околу децата прераснала во физичка пресметка меѓу јатрви

Триесет и четиригодишна жена од гостиварско село е лишена од слобода поради сомнение дека физички ја нападнала својата јатрва по претходна семејна расправија.

Од СВР Тетово информираат дека на 1 јуни во 21:15 часот полициски службеници од Полициското одделение Галате ја привеле жената, постапувајќи по претходна пријава.

Според пријавеното, во 17:20 часот во ОВР Гостивар, 39-годишна жена пријавила дека ден претходно, на 31 мај, во заедничката семејна куќа во гостиварско село, по расправија поврзана со нивните малолетни деца, била физички нападната од својата јатрва.

Осомничената е задржана во полициска станица, а по целосно документирање на случајот против неа ќе биде поднесен соодветен поднесок.

Надлежните институции работат на расчистување на сите околности поврзани со инцидентот.

