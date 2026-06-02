 Skip to main content
02.06.2026
Република Најнови вести
Вторник, 2 јуни 2026
Неделник

Авионот со кој патуваше македонската фудбалска репрезентација принуден да се врати на аеродромот во Истанбул поради технички проблем

Фудбал

02.06.2026

Македонската фудбалска репрезентација денеска не успеа да се врати во земјава според планираното, откако чартер авионот со кој патуваше експедицијата беше принуден да се врати на аеродромот во Истанбул поради технички проблем.

Авионот на компанијата „Фрибрд ерлајнс“, кој го извршуваше летот FH1949 кон Скопје, полетал во предвидениот термин и се очекувало да слета на Меѓународниот аеродром Скопје околу 13:40 часот.

Сепак, само дваесетина минути по полетувањето, пилотот ги информирал патниците дека е забележан технички проблем и дека авионот ќе мора да се врати назад во Истанбул.

Според податоците достапни на платформата за следење на летови, авионот направил круг над Истанбул и потоа безбедно слетал на аеродромот од каде што претходно полетал.

Засега нема официјални информации за природата на техничкиот дефект, ниту дали станува збор за помал проблем или посериозен технички недостаток кој бара дополнителни проверки.

Во авионот, покрај македонските репрезентативци и стручниот штаб, се наоѓале и претставници на Фудбалската федерација на Македонија, како и новинарски екипи кои ја следеле експедицијата.

Во моментов целата македонска делегација се наоѓа на аеродромот во Истанбул и чека дополнителни информации околу продолжувањето на патувањето кон Скопје.

Македонската репрезентација се враќа од Турција, каде вчера на стадионот „Шукру Сарачоглу“ во Истанбул одигра пријателски натпревар против домашната селекција. Турција славеше убедлива победа од 4-0 со головите на Оркун Кокчу, Џан Узун, Дениз Гул и Бариш Алпер Јилмаз.

Поврзани вести

Ракомет  | 17.05.2026
Македонските ракометари избпорија ново учество на СП – Словачка убедливо совладана и во реваншот
Свет  | 17.05.2026
Авион на Квантас бил пренасочен откако патник каснал член на екипажот
Свет  | 09.05.2026
Асоцијацијата на германски аеродроми предупредува за недостиг од гориво за авиони