17.05.2026
Македонските ракометари избпорија ново учество на СП – Словачка убедливо совладана и во реваншот

Македонската ракометна репрезентација избори учество на уште едно Светско првенство откако и во реваншот од баражот ја совлада Словачка, овојпат со убедливи 38:23. Во прекрасна атмосфера во исполнетата сала во СЦ „Борис Трајковски“ македонските ракометари одиграа пред сè за македонските фанови.

Македонските ракометари бодрени од навивачите по десет минути игра водеа со пет разлика (7:2). По водството од 9:3 словачкиот селектор побара тајм аут во 12.минута, но ништо не се промени и македонските ракометари поведоа и со 12:4. По 20.минути игра Словачка направи серија од 3-0 и намали на 13:8. На полувреме беше 18:11.

И вториот дел македонските ракометари го почнаа во ист ритам и во 35.минута за првпат поведоа со 23:13. Сигурната игра продолжи и до крајот на натпреварот, а најефикасен во нашиот тим беше капитенот Филип Кузмановски со 11 голови.

Првиот дуел одигран во Прешов заврши во корист на македонската репрезентација со 31:24.

Пласман на СП 2027 во Германија преку баражот изборија: Норвешка, Фарски острови, Шпанија, Грција, Полска, Франција, Словенија, Србија и Италија. 

