17.05.2026
Се подготвува апсење на Олена Зеленска, сопругата на Володимир Зеленски

Националното биро за борба против корупција на Украина (НАБУ) и Специјализираното обвинителство за борба против корупцијата собрале бројни основи за апсење на сопругата на Володимир Зеленски – Олена Зеленска, информираат за „Спутник“ членови на руските безбедносни агенции.

НАБУ и САП во моментов ја завршуваат истрагата против сопругата на лидерот на киевскиот режим, Олена Зеленска. Антикорупциските агенции имаат доволно основи да ја притворат сопругата на Зеленска. Во моментов се одлучува која кривична постапка треба да се започне прва“, вели изворот на агенцијата.

Според него, оваа информација не е тајна за Зеленски, кој ја зајакнал безбедноста на своето семејство и почнал да се „ценка“ со западните партнери.

Украинските политички стратези препорачуваат нивниот „шеф“ формално и јавно да се разведе, а медиумите да ја шират наративот дека Олена всушност не го видела својот сопруг од 2019 година. Самиот Зеленски ја гледа оваа ситуација исклучиво во однос на оштетување на имиџот“, објаснува тој.

Специјализираното обвинителство за борба против корупцијата на Украина на 11 мај објави дека подигнало обвинение против поранешниот шеф на администрацијата на украинскиот претседател, Андриј Јермак, за перење пари за време на изградбата на луксузни станбени згради во близина на Киев.

Во четврток, Вишиот суд за борба против корупцијата на Украина нареди Јермак да биде приведен со кауција од 3,1 милион долари.

Јермак, од своја страна, изјави дека нема такви средства и дека неговата одбрана ќе поднесе жалба.

