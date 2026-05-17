Сиљановска Давкова: Словенија е наш најдоследен поддржувач на патот кон ЕУ и петти најголем инвеститор

Македонија и Словенија се две земји чии односи ги карактеризира традиционално пријателство и длабока соработка во сите области, вклучително и во економијата. Словенија е еден од нашите најдоследни поддржувачи во евроинтеграцијата и петти најголем инвеститор“, изјави претседателката Гордана Сиљановска Давкова во обраќањето пред присутните на средбата на Македонско-словенечкиот бизнис клуб во Љубљана.

Според Сиљановска Давкова, она што нè прави привлечни за словенечкиот капитал, не е само поволната клима, туку и нашите традиционални врски и силната мрежа на лични контакти што одржуваат членовите на бизнис клубот.

Претседателката потенцира дека над 40 словенечки компании моментално се активни во нашите стратешки сектори.

Вие станавте столбови на нашите банкарски и осигурителни пазари, а сега се пробивате и во енергетиката. Проектите на ГЕМ 1 и нивната работа со фотоволтаиците покажуваат дека словенечката експертиза ни помага во зелената транзиција – потенцира претседателката.

Додаде дека во 2025 година, вкупната трговска размена изнесувала околу 279 милиони евра, но, како што рече, верува дека можеме и подобро.

Затоа треба да поставиме смела заедничка цел – да достигнеме 500 милиони евра во трговската размена. Ги имаме условите, ги познаваме навиките, референциите и работната етика, а имаме и традиционална доверба. За македонските потрошувачи, словенечките не се странски производи, туку квалитетни брендови со коишто пораснале. Слично на тоа, за словенечките компании, македонските бизнисмени се посакувани партнери. Оваа доверба е нашата најголема предност и е социјален капитал којшто може да ја олесни работата на македонско-словенечкиот бизнис клуб – нагласи Сиљановска Давкова

Според неа, тука е и македонската дијаспора, којашто, како што рече, може да биде многу важен развоен ресурс којшто ќе помогне во нашиот економски раст.

Свесни сме дека живееме во време на геоекономска фрагментација на глобалната економија, со енергетски кризи и ценовни шокови. Во вакво непредвидливо опкружување, за да ја направиме македонската економија поотпорна, нашиот стратешки фокус е насочен кон четири столба: првиот е енргетско поврзување. Преку изградбата на интерконекторите за природен гас со Грција и со Србија, стануваме транзитна земја за гас и регионален енергетски центар, второ со модернизацијата на коридорите 8 и 10, обезбедуваме евтин транспорт и безбеден синџир за снабдување, трето се фокусираме на дигиталната поврзаност, бидејќи иднината им припаѓа на развојните, дигитални економии коишто се темелат на знаење, технологија и конкурентност и четврто и најважно, и покрај пречките со коишто се соочуваме, работиме на европските реформи. И вие, бизнис лидерите, ни помагате на нашиот пат кон Европската Унија – рече македонската претседателка.

Драган Шибанц, претседател на бизнис клубот истакна дека со неговата ревитализација, нивната намера била јасна — не само да го оживеат името, туку да воспостават функционална платформа која на конкретен, мерлив и долгорочен начин ќе ги поврзува словенечките и македонските претприемачи.

Процесот го водевме заедно со иницијативниот одбор уште од ноември 2023 година, при што ги усогласивме клучните чинители, повторно ја изградивме довербата и поставивме јасна стратешка насока. Нашиот фокус никогаш не беше само формална структура. Затоа создадовме модел кој се темели на таргетирани бизнис средби, поврзување на компании по дејности, стратешки настани, како и пренос на знаење што води кон конкретна имплементација. Воедно, клубот го позиционираме и во поширок екосистем. Го поврзуваме со институции, бизнис клубови, деловни совети, мрежи и партнери во двете држави – истакна тој.

Целта, додаде е јасна — да се создаде средина во која соработката нема да биде само симболична, туку и мерлива.

Денешната средба не е само настан, таа е чекор кон долгорочно поврзување затоа што претприемништвото расте таму каде што постојат доверба, усогласеност и способност за заедничко создавање на вредност. Токму затоа, успеавме клубот, кој речиси некое време не беше функционален, повторно да го да го воспоставиме како визионерска платформа за поврзување – истакна Шибанац.

Претседателката, која е во официјална посета на Република Словенија, претходно денеска во македонската амбасада во Љубљана се сретна со наши иселеници, кои со своето знаење и работа се вградиле во словенечкото општество и денес се препознаени и ценети во науката и уметноста.

Во рамки на посетата претпладнево таа ја посети Македонската православна црква „Св. Климент Охридски“ и оствари средба со членовите на Сојузот на Македонските културни друштва и Црковните одбори.

Во црквата македонската претседателка присуствуваше на неделна служба. По нејзиното завршување на барање на црковната заедница таа се обрати пред присутните верници.

Сиљановска Давкова утре во Љубљана ќе биде пречекана со највисоки државни и воени почести од претседателката на Република Словенија, Наташа Пирц Мусар.

Предвидено е претседателките да одржат тет-а-тет средба, по што ќе следува пленарен состанок на македонската и словенечката делегација. Сиљановска Давкова ќе оствари средба и со претседателот на Државниот збор на Република Словенија, Зоран Стевановиќ.

Во рамки на посетата на Словенија предвидено е претседателката Сиљановска-Давкова да положи венец пред Споменикот на жртвите од сите војни и жртвите поврзани со војните.

Во вторник, претседателката Сиљановска Давкова ќе одржи предавање на Правниот факултет во Љубљана на тема: „Уставни трансформации на патот кон ЕУ: Реформи или уставен инженеринг?“.